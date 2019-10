Hasan Dağı'ndan püsküren lavlar ile oluşan dünyanın 2. Büyük Vadisi ve Melendiz Çayıyla hayat bulan Ihlara Vadisi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Hasan Dağı'ndan püsküren lavlar ile oluşan ve dünyanın 2'inci büyük vadisi olan Ihlara Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kapadokya'nın girişinde bulunan ve bölgenin en önemli ören yerlerinden birisi olan Ihlara Vadisi'ne bu yıl da yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. 394 basamaklı merdivenle inilen ve 14 kilometre uzunluğundaki doğal kanyon yapılı Ihlara Vadisi'nde yüzlerce kaya oyma eski yaşam mekanları, mağaralar ve kiliseler bulunuyor. Dünyanın en büyük kanyonlarından Ihlara Vadisi, doğal güzelliklerinin yanında Hristiyanlığın ilk dönemlerinde dini merkez olması nedeniyle kayalara oyulmuş çok sayıda kilise, şapel ve manastırıyla her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Melendiz Çayı'nın hayat verdiği vadinin tabanına 394 basamaktan oluşan merdivenle inen yerli yabancı turistler, Melendiz Çayının her iki tarafındaki 14 kilometrelik yürüyüş yollarında gezinme imkanı buluyor.

Vadiyi gezmeye gelen Yusuf Kapsız (46), vadinin çok güzel olduğunu belirterek, “Harika bir yer. Her yeri gezdik aşağı yukarı. Yaklaşık 10 kilometre falan. Yalnız aşağıya inmesi kolay, yukarı çıkması zor. 250 merdiven” dedi.

Bir diğer ziyaretçi Şefika Coşkun (30), “Aslında biz çok gidemedik. Sadece şurada ağaçlı kiliseyi gezebildik. Gezilip görülecek bir yer tabii ki” diye konuştu.

22 yaşındaki ziyaretçi Mehmet Fatih Korkmaz ise, “Dışarıdan gelmiş birisi olarak çok güzel bir yer. Özellikle alt kısımlarda bulunan nehir yerleri çok güzel. Mağaralar, kiliseleri falan gezdik. Yılanlı kilise falan. Daha ilerisine gidemedik, çok uzundu. Biz de aileyle falan geldik” şeklinde konuştu.

Ihlara Vadisi’nin güzel ama yorucu olduğunu ifade eden Adem Tuğcan (31), “Çok güzel bir yer. Ülkemiz açısından çok büyük bir miras burası. Beğendik, gidiyoruz, yorulduk ama değdi” ifadelerini kullandı. Murat Eraslan (40) ise, “Bende gayet beğendim, temiz, gayet güzel, gezmesi zevkli, güvenlik kaygısı yok, kafe var, hizmet var. Oldukça beğendim yani” dedi.

