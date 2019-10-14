Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında bilgilendirdi “Havalandırma menfezlerinizi asla ...

İHA

Enerya, Aksaray’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte doğal gaz abonelerini kışa hazırlık konusunda bilgilendirdi.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Aksaray’da kış hazırlıkları başladı. Enerya Aksaray İşletme Müdürü Taylan Ağca, güvenli doğal gaz kullanımı konusunda aboneleri bilgilendirdi.
Enerya Aksaray İşletme Müdürü Taylan Ağca, kurallara uyularak kullanılan doğal gazın güvenilir, konforlu ve ekonomik bir yakıt olduğunu belirtti. Ağca, 2019 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 840 km hat imalatına ulaşılacağını ifade ederek, “Aksaray’da 93 bini aşkın BBS aboneyi doğal gazla buluşturuyoruz. Abonelerimizin kış aylarında doğal gaz kullanmaya başlamadan önce bacalarının ve baca bağlantı noktalarının çekiş kontrollerini yetkili kurumlara kontrol ettirmeleri ve kombi bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir” diye konuştu.
“Havalandırma menfezlerinizi asla kapatmayın”
Ağca, doğal gaz kullanımında yapılan bazı hatalar nedeniyle sorunlar yaşandığını hatırlatarak, “Havalandırma menfezleri asla kapatılmamalıdır. Tüm doğal gaz abonelerimiz, yakıcı cihazlarının periyodik bakımlarını yaptırmalıdır. Kombi, şofben, soba ve kazan gibi yakıcı cihazların baca sensörlerinin çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yılda en az 1 kere baca temizliğinin yaptırılması gerekmektedir” dedi.
Doğal gaz abonelerinin cihaz bakımlarını yetkili firmalara yaptırması gerektiğini vurgulayan İşletme Müdürü Ağca, şöyle devam etti: “Cihaz ve tesisat yenileme, yer değişimi ve tadilat gibi durumlarda abonelerimizin mutlaka Enerya’yı bilgilendirerek Enerya’dan yetki almış sertifikalı firmalara işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Abonelerimiz, işlemler hakkında bilgi vermek için 444 8 429 nolu telefondan çağrı merkezimizi arayabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize gelebilirler. Yapılan işleme ekiplerimiz tarafından onay verilmesinin ardından gaz kullanımına tekrar başlayabilirler.”
Ağca, Enerya tarafından tesisat kontrolü yapılmış olup aktif doğal gaz kullanan abonelerin doğal gaz borularını boyatması gerektiğini tekrar hatırlattı.
“Gaz kokusu hissettiğinizde 187 Doğal Gaz Acil hattını arayın”
Taylan Ağca, ortamda gaz kokusu hissedilmesi durumunda yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: “Gaz kokusu hisseden abonelerimiz hemen ortamı havalandırarak sayaç vanalarını kapatmalılar. Bunun dışında hiçbir müdahalede bulunmadan 187 Doğal Gaz Acil hattına bilgi vermeliler.”
İşletme Müdürü Ağca, 187 Doğal Gaz Acil hattı olarak 4 ekip ile her ihbara ulaşmaya hazır olduklarını vurgulayarak, Aksaray’ın en uzak mesafesine dahi 15 dakikadan az sürede ulaşabildiklerini söyledi.

AKSARAY

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihçi Yazar İlber Ortaylı'ya Aksaray'da yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tarihçi Yazar İlber Ortaylı'ya Aksaray'da yoğun ilgi
İnşaattan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İnşaattan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı
BOTAŞ yöneticileri Rektör Şahin’le görüştü
YEREL HABERLER BOTAŞ yöneticileri Rektör Şahin’le görüştü
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı Aksaray’da güvenlik kamerasına yakalanan inşaat hırsızları polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı
YEREL HABERLER Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri ...
Dünyanın 2. büyük ve 394 basamaklı Ihlara Vadisi’ne ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Dünyanın 2. büyük ve 394 basamaklı Ihlara Vadisi’ne ...
Yavru kedi hem ağaçtan kurtarıldı hem de tümörden
YEREL HABERLER Yavru kedi hem ağaçtan kurtarıldı hem de tümörden
Lise öğrencileri, buldukları dizüstü bilgisayarı polise teslim etti
YEREL HABERLER Lise öğrencileri, buldukları dizüstü bilgisayarı ...
ASÜ'de embriyo transferinin ilk buzağısı dünyaya geldi
YEREL HABERLER ASÜ'de embriyo transferinin ilk buzağısı dünyaya ...
Başkan Dinçer, ‘Kitap Günleri’nde öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Dinçer, ‘Kitap Günleri’nde öğrencilerle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X