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AKSARAY'da elinde taşıdığı tepsiyle simit satan Alican Kılıç'a (45), yaya geçidinde TIR çarptı. Sağ bacağı diz üstünden kopan Kılıç, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi girişinde meydana geldi. Elindeki tepsiyle sanayi sitesinde simit satan Alican Kılıç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Kılıç'a, Mustafa Solmaz (24) yönetimindeki 31 SM 190 tahta yüklü TIR, çarptı. TIR'ın altında kalan Kılıç'ın sağ bacağı diz üstünden koptu. Ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alican Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Sürücü Solmaz ise gözaltına alındı.



AKSARAY 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:45

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AKŞAM 18:15

YATSI 19:30

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