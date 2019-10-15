Aksaray’da Somuncu Baba minyatür müzesi yenilendi

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Aksaray'da yaşamış dönemin ünlü alimlerinden Şeyh Hamidi Veli, (Somuncu Baba) adına açılan Somuncu Baba Minyatür Müzesi, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatıyla yeniden tadilat edilerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

2013 yılından beri hiçbir bakımı yapılmayan Somuncu Baba Minyatür Müzesi, ilk kez tadilata alındı. Asma tavanı, duvar kağıdı, spot ve led ışıklı sistemin yanı sıra yeni ses sistemi değiştirilen minyatür müzede giriş kapıları da değiştirildi. Yapılan tadilat sonucu Somuncu Baba Minyatür Müzesi tam anlamıyla manevi atmosferi içinde barındıran ve ziyaretçilere haz veren bir hale dönüştürüldü.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, manevi atmosferi ve yeni görüntüsü ile çok büyük beğeni kazanan Somuncu Baba Minyatür Müzesinde inceleme yaptı. Başkan Evren Dinçer, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşamış dönemin ünlü alimlerinden olan Somuncu Baba’nın Aksaray içinde çok önemli değer olduğunu belirterek, “Anadolu’nun manevi mimarlarındandır. Hacı Bayramı Veli Hazretleri başta olmak üzere birçok talebe yetiştirerek Osmanlı Devleti’nin manevi anlamda büyümesinde ve gelişmesinde büyük katkısı olmuş bir Allah dostudur. “Somuncu Baba“ lakabıdır. İsmi kaynaklarda; Hamidi Veli, Şeyh Hamidi Veli, Hamidüddüni Veli, Hamid Hamideddini Veli gibi şekillerde geçmektedir. Aksaray’da vefat eden Somuncu Baba, Hacı Bayramı Veli’nin kıldırdığı cenaze namazı ile bugünde türbesinin bulunduğu yere defnedilmiştir. Aksaray Belediyemiz tarafından yaptırılan Somuncu Baba minyatür Müzesi’nin manevi atmosfere uygun ve Aksaray’a yakışır hale getirmek için tadilat yaptırdık. Tadilat sonrası mükemmel bir yapıya kavuşan Somuncu baba Minyatür Müzemiz ziyaretçilere Somuncu Baba'nın doğumundan ölümüne kadar olan yaşantısını minyatürlerle manevi atmosferde çok güzel bir şekilde gösteriyor. Somuncu Baba Minyatür Müzemizin bu hale getirilmesinde emeği geçen herkese Teşekkür ediyorum” dedi.

AKSARAY 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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