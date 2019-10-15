TBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni inceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeleri, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

KİT Komisyonu Başkanı AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve komisyon üyeleri, tesiste yetkililerden bilgi aldı. Tesisin dünyada kapasite bakımından tuz yapıları içine inşa edilen en büyük doğalgaz depolama tesisi olduğu belirtilirken, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin Türkiye'nin gaz arz güvenliğinde kritik rol oynayacağı ifade edildi. İki bölümden oluşacak tesisin ilk kısmında 12 yer altı gaz depolama kavernası (suni mağara) bulunduğu ve mevcutta 680 milyon metreküp kapasiteye ulaşan tesisin tam kapasite devreye girmesiyle 1,2 milyar metreküplük gazın depolanabileceği belirtildi. Yapılan sunumda ayrıca Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında yapılan ikinci bölümde inşa edilecek 40 adet kavernada 4,2 milyar metreküplük doğalgaz depolanabileceği belirtilerek, böylece söz konusu iki tesiste 2023'e kadar Türkiye'nin toplam gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelecek 5,4 milyar metreküplük gaz depolanmış olacağı vurgulandı.

Sunum sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın daveti üzerine depolama tesisine geldiklerini söyledi. Özcan'ın çalışmalarla ilgili KİT Komisyonu üyelerine çok güzel bir sunum yaptığını belirten Savaş, "Ülkemizin gelişmesi, kalkınması için enerji arzı ve güvenliği çok önemli. Bu anlamda buradaki tesisler ülkemiz adına çok önemli. Bu tesisin çevreci yönü de anlatıldı. Bu yönüyle de çok mutlu olduk. Komisyon üyeleri adına genel müdürümüz başta olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'nin kalkınmasında enerjinin rolü tartışılmaz. Enerji arz güvenliği dediğimiz zaman Türkiye'de doğalgaz depolarıyla bu arz ve güvenliğe damga vurmuş bir tesisi ziyaret etti KİT Komisyonu üyeleri. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tesisin gerçekleşmesi sürecinde teknik ekiplerimiz sadece teknik yönden çalışmalarını yapmadılar. Bunun yanı sıra sosyal ve çevresel faktörleri de dikkate alarak üstün bir proje başarısı ortaya koydular. Projemizin teknik kapasitesi ve teknik özelliklerinin yanında özellikle bu bölgenin simgesi haline gelen allı turnaların, yani flamingoların yaşam alanına sunduğu katkıyla da projemiz Yeşil Dünya Bayrağı ödülünü almaya hak kazandı. Bu ödülün anısına da Yeşil Dünya Bayrağı'nı göndere çekeceğiz" dedi.

Daha sonra Vali Ali Mantı, KİT Komisyonu üyeleri ve Genel Müdür Özcan, Yeşil Dünya Bayrağı'nı göndere çekti.

AKSARAY 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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