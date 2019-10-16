Rektör Şahin: “Güzelyurt, ASÜ ve şehir için önemli bir değerdir”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Güzelyurt ilçesinin tarihi ve turistik potansiyelinin hem üniversite hem de şehir için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Ünal Demircioğlu, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin’i ziyaret etti ve yeni döneminin hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şahin, ilçede uyumlu bir çalışma ortamı sağlandığını belirterek, “Güzelyurt Meslek Yüksekokulumuzu geliştirmek ve ilçemizin potansiyeline katkı sağlamak adına tüm yenilikleri yakından takip ediyoruz. Güzelyurt, tarihi ve turistik özellikleri ile hem Üniversitemiz, hem de şehrimiz için önemli bir değerdir” dedi.

Başkan Demircioğlu da, Rektör Şahin’e yeni dönem görevinde başarılar diledi ve uyum içindeki çalışmaların süreceğini söyledi.

AKSARAY 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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