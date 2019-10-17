Aksaray’da 8 bin anjiyo ve 100’e yakın bay-pass operasyonu yapıldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2017 yılında kurulan Anjiyo Ünitesi ve Kalp Damar Cerrahisinde bu güne kadar 8 bin hastaya anjiografi yapıldı.

Bypass adı verilen açık kalp ameliyatlarının da Aksaray’da yapılabildiğini belirten ASÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan İnci, “Tıp Fakültesi’nin kurulmasıyla hastanemizin Anjiyo Ünitesi ve Kalp Damar Cerrahisi’nde son 2 yılda öğretim üyesi kadrosu güçlendi. Bu güçlenmeyle birlikte 100’e yakında başarılı bypass ameliyatı yapıldı” dedi.

Doç. Dr. İnci, bu işlemlerden bir kısmının tanısal amaçlı, önemli bir kısmının da kalp krizi durumu veya kalp krizinin bir önceki aşamasında acil tedavi olması gereken hastalara yönelik uygulandığını ifade etti.



"Tıp fakültesinin katkısı büyük"

Tıp Fakültesinin Aksaray’daki sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunduğu vurgulayan Doç. Dr. İnci, “Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümünde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim üyelerimizden oluşan 8 uzman hekimimiz bulunmaktadır. Ayrıca 15 anjio ünitesi personeli, 22 koroner ve KVC yoğun bakım personeli, 10 kardiyoloji servisi personeli olmak üzere 5560 kişilik ekip ile Aksaray halkına kalp sağlığı konusunda hizmet vermekteyiz” dedi.



"Kalp hastalıklarında birçok tedavi uygulanıyor"

Doç. Dr. İnci, baypass ve anjiyo dışında kalıcı kalp pillerinin takılması ve takibi, kalp deliği kapatma işlemleri, çok özellikli pillerin takılması ve takibi, şah damarı stentleme işlemleri, perifer damar işlemleri gibi özel işlemleri de uyguladıklarını söyledi. Kardiyoloji bölümünde 24 saat esasına dayalı olarak hizmet verdiklerinin altını önemle çizen İnci, “Kalp hastalıkları zaman ve mekan ayırt etmeksizin her an karşımıza çıkabilecek acil tıbbi durumların başında gelmektedir. Hastanemizin koroner anjiografi ünitesi 24 saat aktif olarak çalışmaktadır. Günün herhangi bir anında gelen kalp krizlerine anında müdahale edilmektedir. Aksaray’ın jeopolitik konumu gereği sadece Aksaray halkına değil yolu Aksaray’dan geçen birçok vatandaşımıza, siyasetçilerimize, bürokratlarımıza hizmet verilmektedir. Yaklaşık 1 yıl önce kalp krizi geçiren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı turistimizin tedavisi başarı ile yapılmıştır” şeklinde konuştu.

AKSARAY 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:26

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