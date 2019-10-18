Aksaray’da trafik kazası: 4 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Konya Karayolunun 45. kilometresi Sultanhanı ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinden Konya istikametine seyreden Ergün G. (44) yönetimindeki 68 ED 372 plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi kavşağında tali yoldan çıkan Ahmet K. (28) idaresindeki 06 EC 1630 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan Aydın T. (16) ve Harun H. (19) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:10

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.