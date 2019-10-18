Balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

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AKSARAY´da, 5 yaşındaki Afganistan uyruklu Abdi Özbek, 3´üncü kattaki evlerinin balkon camından düşerek, hayatını kaybetti.

Acı olay, dün Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Abdi Özbek, evlerinin balkonunda oynadığı sırada, açık olan camdan bakmak istedi. Ancak küçük çocuk 3'ncü kattan düşüp, beton zemine çakıldı. Özbek, ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk, gece yarısı yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor



AKSARAY 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:10

YATSI 19:26

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