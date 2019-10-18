Süt kamyoneti ile duvar arasında kalan sütçü öldü

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AKSARAY'da el frenini tam çekmediği kamyoneti ile süt almaya gireceği evin duvarı arasında sıkışan sütçü İlhami Özdemir (52), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Baba Konağı Köyü'nde meydana geldi. İlhami Özdemir, 50 NE 160 plakalı süt toplama kamyonetini park edip, aracından indi. Ardından da süt alacağı eve girmek istedi. İddiaya göre, bu sırada el freni tam çekilmeyen kamyonet, hareket etti. Özdemir, kamyonet ile evin duvarı arasında sıkışarak, yaşamını yitirdi.

Özdemir'in cansız bedeni Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





AKSARAY 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:48

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AKŞAM 18:10

YATSI 19:26

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