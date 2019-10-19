Tıp öğrencilerinin Aksaray’a gelebilmesi için hazırlıklar hızlandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, tıp fakültesi öğrencilerinin mümkün olan en kısa sürede Aksaray’a gelerek eğitimöğretimlerine devam edebilmeleri için tüm imkânları en üst noktada değerlendirme gayretinde olduklarını söyledi.

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, ihtisaslaşma ve tıp fakültesi başta olmak üzere kampüste süren bazı çalışmalarla fiziki yatırımları yerinde incelemek ve akademisyenlerle istişarelerde bulunmak üzere ASÜ’ye geldi. Üniversitede son 4,5 yıl içinde yaşanan değişimler, tamamlanan ve süren yatırımlar, akademik ve fiziki durum hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Şahin, kaynakları en verimli şekilde kullanmak suretiyle Aksaray’a ve ülkeye hizmet üretmenin gayretinde olduklarını ifade etti.

Sağlık alanına dair yatırımları toplumsal karşılığı yüksek olması münasebetiyle öncelediklerini, bu kapsamda tıp fakültesinin tüm eksiklerini en hızlı şekilde tamamlamaya çalıştıklarını vurgulayan ASÜ Rektörü Şahin, “Öğrencilerin Aksaray’a mümkün olan en kısa sürede gelebilmesi için asgari fiziki şartları sağlamaya çalışıyoruz. Merkezi Dersliklerin de bulunduğu binada Tıp Fakültesi Dekanlığımız aktif şekilde faaliyette. Biz, bu binanın bazı bölümlerini eğitim için düzenliyoruz. Derslikler, laboratuvarlar, amfi ve Tıp Fakültesi için ihtiyaç duyulan diğer donatılar kısa süre içinde uygun hale getirilebilir” dedi.

Heyet daha sonra, tıp fakültesi için de büyük önem arz eden merkezi laboratuvarları gezdi. Rektör Şahin, bazı laboratuvar düzenlemelerinin rahatlıkla yapılabileceğinden söz ederek, planlamalar hakkında bilgiler aktardı. Fakülteye dair kampüste yapılan çalışmaların ardından ASÜ Eğitim Araştırma Hastanesinde de incelemede bulundu. Burada Başhekim ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan, genel hatlarıyla hastanenin işleyişine ve imkânlarına dair bilgiler verdi.



“Öğrenci sayımız bazı ülkelerin nüfusundan fazla”

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, tıp fakültesine ilişkin incelemelerinin ardından akademisyenlerle bir araya geldi. “Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal GelişmelerProjeler” başlıklı bir sunum yapan Prof. Kapıcıoğlu, Türkiye’de 207 üniversitedeki öğrenci sayısının sekiz milyon civarında olduğunu, öğretim üyesi sayısının 80 bini aştığını ve öğretim elemanı sayısının ise 170 bine yaklaştığını belirtti. Türkiye’nin, öğrenci sayısı bakımından Avrupa Yükseköğretim Alanında önde gelen ülkeler arasında olduğuna dikkat çeken Kapıcıoğlu, “Öğrenci sayımız bazı ülkelerin nüfusundan fazla” dedi.

YÖK’ün dört ana projeye önem verdiğini söyleyen ve bunların başında ihtisaslaşmanın geldiğini de anlatan YÖK Başkanvekili, “İhtisaslaşma konusundaki yasal düzenlemeler tamamlanarak devam ediyor. Şu anda 10 ihtisas üniversitemiz var. ASÜ, ikinci grupta, spor ve sağlık temasıyla ihtisaslaşmaya dâhil oldu. Misyon farklılaşması kapsamında bu yıl beş üniversite daha belirlenecek” dedi.

Prof. Dr. Kapıcıoğlu, idari ve mali açıdan bağımsız bir Yükseköğretim Kalite Kurulunun oluşması, hedef odaklı uluslararasılaşma ve doktora derecesine sahip insan kaynağının artması başlıklarının da önem verdikleri diğer projeler olduğunu söyleyerek, bu alanlara ilişkin yapılanları paylaştı.

Toplantı sonunda Sağlık Bilimleri Fakültesinde bir derse katılan ve öğrencilerle buluşan YÖK Başkanvekili Prof. Kapıcıoğlu, daha sonra kütüphaneyi gezdi, burada ders çalışan öğrencilerle sohbet ederek bisiklet sahasında Rektör Şahin’le mini bir gezi yaptı.

AKSARAY 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

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