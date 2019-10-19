Ayrancı’da 1. Obruk Peyniri Festivali yapıldı

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Üçharman Köyünde 1. Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali yapıldı.

36 metre derinlikte, 250 metre uzunluğunda Obruk adı verilen doğal soğuk hava deposunda 5 ay bekletilip sofralara hazır hale gelen “Obruk Peyniri” dünya markası olma yolunda ilerliyor. Üçharman ve çevre köylerdeki koyun ve keçi sütünden yapılan peynirler kuzu ve oğlak derilerine basıldıktan sonra yaklaşık 5 ay mağarada bekletiliyor. İçerdiği bir bakteri dolayısıyla kırmızı renk alan Obruk Peyniri, bu yıl coğrafi işaret belgesini de alarak kalitesini tescilledi.

Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali kurdelesini AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Ayrancı Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı ile ilçe protokolü birlikte kesti. Geleneksel deve oyunu gösterisinin ardından Obruk Mağarasında açılış yapıldı. Peynir tadımı ve temsili satışın ardından 1. Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali plaket takdimi ile sona erdi.

AKSARAY 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

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