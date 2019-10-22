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Parkinson hastası oğlu tarafından darp edilen yaşlı kadın hastanelik oldu

İHA

Parkinson hastası oğlu tarafından darp edilen yaşlı kadın hastanelik oldu

Aksaray’da parkinson hastası oğlu tarafından darp edilen 73 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkinson hastası 31 yaşındaki İsmail A., komşularıyla beraber dışarıda oturan 73 yaşındaki annesi Aşure A.'nın üzerine yürüyerek bağırmaya başladı. Komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan İsmail A., sakinleştirilemeyince annesini darp etti. Bu sırada komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri annesini darp eden İsmail A.’yı gözaltına aldı. Kafasından, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan anne ise olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın tedavi altına alınırken parkinson hastası olduğu öğrenilen genç de polis ekiplerince aynı hastaneye getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen İsmail A., sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldı.

“Oğlum beni hep dövüyor”
112 acil yardım ekiplerinin kolunda yürüyerek ambulansa götürülen anne Aşure A., oğlunun sürekli kendisini dövdüğünü belirterek, “Oğlum beni dövdü. Bak şuram, her tarafım. Görünen yerler buram. Görünmeyen yerlerimde de var. Bir şey yok, kendi kendine sinir yapıyor. İçtiği haplar strese sokuyor, doktorun yazdığı haplar. Beni dövüyor, hep dövüyor beni” dedi.

AKSARAY

22 Ekim 2019 Salı

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