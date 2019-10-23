Kamyona çarpan çekicinin sürücüsü öldü

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AKSARAY´da kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü Emre Çınar (31), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında AksarayAnkara karayolunda meydana geldi. Kırşehir'den Aksaray'a gelen Emre Çınar, 68 AAS 499 plakalı çekiciyle, Muhsin Şen'in (46) kullandığı kamyona arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan Emre Çınar, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ev Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Muhsin Şen ise kazadan yara almadan kurtuldu. Soruşturma sürüyor.



AKSARAY 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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