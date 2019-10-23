Aksaray'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

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Aksaray’da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ortaköy ilçesi OrtaköyAkpınar karayolu ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed E. (25) idaresindeki 68 HE 641 plakalı hafif ticari araç, Çapan Keleş idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Ortaköy İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Çapan Keleş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AKSARAY 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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