Minibüsle otomobil çarpıştı, yaralılar refüje saçıldı: 6 yaralı

Aksaray’da soba yüklü minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralardı. Çarpışmanın etkisiyle yaralılar refüje saçıldı.

Kaza, AksarayAdana karayolu organize sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adana’dan Aksaray istikametine seyreden Durmuş Dede E. (61) idaresindeki 06 FF 8660 plakalı otomobil, Aksaray Organize Sanayinden karayoluna çıkan Müşader S. (55) yönetimindeki 19 TH 961 plakalı soba yüklü minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ve otomobil adeta hurdaya dönerken her iki araçta bulunan sürücü ve yolcular refüje savruldu. Yaralılar bir süre refüjde sağlık görevlilerin gelmesini beklerken polis ve jandarma ekipleri karayolunda geniş güvenlik önlemleri aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İl Acil Afat Durum (AFAD) Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve 112 acil yardım ekipleri otomobilde sıkışan bir yaralıyı kurtardı. Bu sırada diğer yaralılara da ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan her iki sürücü ile Nigar E. (37), Şevket K. (50), Halis G. (69) ve Seride E. (55) ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis ve jandarma olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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