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Lastik kontrolü yapan TIR şoförü, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

DHA

AKSARAY'da, yol kenarına çektiği TIR'ın lastiğini kontrol eden Mehmet Ölmez (62), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. 

AKSARAY'da, yol kenarına çektiği TIR'ın lastiğini kontrol eden Mehmet Ölmez (62), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. 
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda meydana geldi. Mehmet Ölmez, lastiğinden ses gelmesi üzerine AJ 158 plakalı TIR'ını durdurup, kontrol etmek için indi. Tekerlekleri kontrol eden Ölmez'e, arkadan gelen Bayram Ali Yıldız (55) yönetimindeki 68 DA 944 plakalı tuğla yüklü kamyonet çarptı. Kazada Ölmez, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ölmez'i ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Mehmet Ölmez'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

AKSARAY

24 Ekim 2019 Perşembe

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