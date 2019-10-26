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Aksaray'da bisiklet şampiyonası heyecanı

DHA

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 4'üncü Etap Puanlı Yol Yarışları başladı.
Aksaray Üniversitesinin (ASÜ) ev sahipliğinde düzenlenen etabın ilk yarışı 48 sporcunun katılımıyla Spor Bilimleri Fakültesi önünden start aldı. Kampüs içerisinde iki tur atan sporcular, 70 kilometre uzunluktaki parkuru 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda tamamladı.
ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yaptığı açıklamada, kentte böyle bir yarışın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Şahin, "Biz spor ve sağlık alanında ihtisaslaşıyoruz. Şu anda Türkiye Şampiyonası 4'üncü Etap Puanlı Yol Yarışları'nı düzenliyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 400 sporcumuz var. Bugün ve yarın üçer yarışma var. Bu yarışların bir kısmı uzun bir kısmı da kısa mesafe. Bunların şehrimize bir canlılık katacağını umut ediyoruz. Bundan daha büyük yarışmaları da Aksaray'da düzenlemek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bu yarışmanın bir başlangıç olmasını umut ediyoruz. Daha önce de İç Anadolu'yu kapsayan bir dar bölge yarışması düzenlemiştik. Bu yarışma onun bir üstü olan bir yarış. Bundan sonra da organizasyonlarımız devam edecek. Bisiklet sporu harekete dayalı bir spor dalı. Öğrencilerin bisikleti sevmesi açısından bu gibi etkinlikler çok önemli" diye konuştu.
Çumra Çatalhöyük takımından Tarık Buğra Yiğit birinci, Bolu Belediyesi takımından Mustafa Yıldız ikinci ve Gaziantep Belediyesi takımından Bekir Erdem Açıl üçüncü olarak etabı tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yarışa start verilmesi
Yarıştan detay
Yarışın sona ermesi
Yusuf Şahin'in açıklamaları
 

AKSARAY

26 Ekim 2019 Cumartesi

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