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Polisten kaçıp, drift yaparken yakalandı

DHA

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan, plakasız otomobilin sürücüsü Mustafa G. (32), kovalamaca sonucu drift yaparken yakalandı. Mustafa G.'ye, 5 suçtan 8 bin 53 lira ceza kesildi.

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan, plakasız otomobilin sürücüsü Mustafa G. (32), kovalamaca sonucu drift yaparken yakalandı. Mustafa G.'ye, 5 suçtan 8 bin 53 lira ceza kesildi.
AksarayAnkara yolunun Nevşehir kavşağında, sabah saatlerinde yol uygulaması yapan ekipler, şüphe üzerine plakasız otomobilin sürücüsüne 'dur' uyarısında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ile polisler arasında kovalamaca oldu. 10 dakika süren kovalamacanın ardından otomobil sürücüsü, Tacın Mahallesi'ndeki park yakınlarında drift yaparken yakalandı. Mustafa G. olduğu belirlenen sürücüye; 'emniyet şeridini ihlal etmek', 'kırmızı ışıkta geçmek', 'dur ihtarına uymamak', 'drift yapmak' ve 'plakasız araç kullanmak' suçlarından toplam 8 bin 53 liralık para cezası uygulandı. Otomobil, otoparka çekilirken, Mustafa G. de polis merkezine götürüldü.

AKSARAY

28 Ekim 2019 Pazartesi

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