En çok tost ve sandviç yemek için yarıştılar

Aksaray’da bir işletmenin ‘En çok yiyen kazansın’ sloganı ile düzenlediği bedava tost ve sandviç yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Bedava tost ve sandviçi duyanlar ödülü kazanmak için tıka basa tost ve sandviç yedi.

Aksaray’da 10. yılına giren Tost Food işletmesi, ‘En çok yiyen kazansın’ sloganı ile düzenlediği bedava tost ve sandviç yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Sahneye çıkan kadın ve erkek yarışmacılar en çok tost ve sandviç yemek için kıyasıya mücadele etti. En çok tost dilimi yiyen kadınlar birincisi Emine Kahraman, en çok tost dilimi yiyen erkekler birincisi Muhammed Aslanhan, en çok sosisli sandviç yiyen kadınlar birincisi Güneş Diken, en çok sosisli sandviç yiyen erkekler birincisi ise Hüseyin Can Balkan oldu.

Ödüllü tost ve sandviç yeme yarışması hakkında konuşan firma yetkilisi Mustafa Sevgiç, "Aksaray’da ilk defa tost ve sandviç yeme yarışmasını biz düzenledik. Bu organizasyon kar amaçlı düzenlenmedi. Erkek, kadın tost yeme yarışması ve erkek, kadın sandviç yeme yarışmasında toplam 16 kişi yarıştı. Bu 4 farklı kategoride düzenlenen yarışmada 5 dakika içerisinde en çok tostu ve sandviçi yemeyi başaran yarışmacımıza ödül olarak 250 TL değerindeki Tost Food hediye çeki takdim ettik" dedi.

Etkinliğin en heyecanlı dakikaları ise '1975 model Pontiac Transammodel’ klasik araba ödüllü sandviç yarışması oldu. Yarışmacılar, 74 olan dünya rekorunu 10 dakika içerisinde kırmak için kıyasıya bir mücadele sarf etti. Araba kazanma arzusuyla en çok sandviçi yemek için ter döken yarışmacılar rekora ulaşamasalar da renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldular. Rekora en çok yaklaşan ise 36 sosisli sandviç yiyen Özgür Aslanhan oldu.

AKSARAY 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

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