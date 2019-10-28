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Başkan Altınsoy, “Birlik ve beraberlikle başarılara imza atacağız”

İHA

Başkan Altınsoy, “Birlik ve beraberlikle başarılara imza atacağız”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü nedeni yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik içerisinde büyük başarılara imza atılacağını söyledi.
29 Ekim’de, Türk Milleti’nin tüm imkanlarını kullanarak dünya medeniyetleri arasında hak ettiği yere gelebilme mücadelesini ortaya koyduğunu belirten Başkan Altınsoy, “Tarih boyunca bağımsızlığından hiçbir zaman vazgeçmeyen aziz milletimiz bu uğurda nice mücadeleler vermiş nice şanlı zaferler kazanmıştır. 96 yıl önce Kurtuluş Savaşında yedi düvele diz çökmeyen bu asil millet, kadınıyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, içindeki iman ve vatan sevgisiyle düşmana geçit vermemiş, aziz vatanımızı canları pahasına savunmuşlardır” dedi.
Millet olarak geçmişte olduğu gibi bugünde, yarında bir ve beraber olmak zorunda olduğumuzu ifade eden Altınsoy, “En zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü İstiklal mücadelesini zaferle neticelendiren bir milletin torunları olarak bugün bizlerde aynı ruh ve aynı azimle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için çalışmalıyız. 1923’te nasıl yeni devletimizin kuruluşunu millet olarak verdiğimiz mücadele ile taçlandırdıysak, bugün de karşılaştığımız sıkıntıları, birlik ve berberlik içinde ele ele vererek atlatmalıyız” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarıyla birlikte Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş yatırımlar ve kalkınma hamlelerinin gerçekleştirildiğine dikkat çeken İl Başkanı Altınsoy, “Sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye her alanda devrim niteliğinde adımlar atılmış ülkemiz, bölgesinde önemli bir güç haline gelmiştir. Ortaya koyulan bu siyasi istikrarla birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ülkemiz çok daha büyük mesafeler kat edecek, birlik ve beraberlik içerisinde çok daha büyük başarılara imza atacağız. Ekonomisi ve tüm devlet kadroları ile güçlü, sağlıkta, eğitimde, tarımda, sanayide, bilim ve teknolojide, ulaşımda modern şehirleri ile zirveyi yakalamış, istihdam ve üretimde dengeyi sağlamış, kısacası her alanda refaha ulaşmış bir Türkiye Cumhuriyeti yüce milletimizin en büyük hakkıdır. Her zamankinden çok daha fazla milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, daha güçlü bir Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz ve vatanımıza olan hizmet aşkımız artarak sürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

AKSARAY

28 Ekim 2019 Pazartesi

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