Kapodokya derbisinde kazanan Kuzeyboru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kapodokya derbisinde kazanan Kuzeyboru

DHA

AKSARAY'ın başarılı takımlarından olan ve Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, Nevşehir Belediyesi'ni 3-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

AKSARAY'ın başarılı takımlarından olan ve Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, Nevşehir Belediyesi'ni 3-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.
Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, ligin 3'üncü haftasında Aksaray Spor Salonu'nda Nevşehir Belediyesi ile karşılaştı. Setleri 26-24, 25-20 ve 25-18 alan Kuzeyboru liderliğini sürdürdü. Maça Matea Ikıc, Duygu Üçdağ, Dajana Boskovıc, Gizem Saka, Merve Çepni ve Neslişah Durgun ile başlayan Kuzeyboru, özellikle servis hataları sonucunda başa baş giden seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette ev sahibi ekipte Gizem Öcal, Gizem Saka'nın yerine oyuna girdi. Bu değişiklikle hücum üstünlüğünü ele geçiren Kuzeyboru seti 25-20 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sete de iyi başlayan ve taraftar desteğini de arkasına alan Kuzeyboru, baştan sona üstün götürdüğü son seti de 25-18 aldı ve maçı 3-0 kazandı.
Kuzeyboru Başantrenörü Tuncay Öcal, "'İyi mücadele ettik. Özellikle servis hataları maçın başa baş gitmesine neden oldu. Kazanmasını da bildik. Bizi desteklemeye gelen taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Onların bize olan desteği, sahada daha yürekli mücadele etmemize neden oluyor. Galibiyetimizi taraftarımıza armağan ediyorum" dedi.
Kuzeyboru bu sonuçla birlikte ligde namağlup liderliğini sürdürdü. 'Kuzeyin Sultanları' ligin 4'üncü hafta karşılaşmasında Merinos ile Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.

AKSARAY

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tost ve sandviç yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Tost ve sandviç yeme yarışması renkli görüntüler ...
Mehmet Özhaseki’den Başkan Dinçer’e ziyaret
YEREL HABERLER Mehmet Özhaseki’den Başkan Dinçer’e ziyaret
Eskil'de yeni belediyesi binasının temeli atıldı
YEREL HABERLER Eskil'de yeni belediyesi binasının temeli atıldı
Başkan Altınsoy, “Birlik ve beraberlikle başarılara imza atacağız”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy, “Birlik ve beraberlikle başarılara ...
En çok tost ve sandviç yemek için yarıştılar
YEREL HABERLER En çok tost ve sandviç yemek için yarıştılar
Polisten kaçıp, drift yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Polisten kaçıp, drift yaparken yakalandı
 Aksaray'da bisiklet şampiyonası heyecanı sona erdi
YEREL HABERLER  Aksaray'da bisiklet şampiyonası heyecanı sona erdi
Özhaseki: “Baykal'dan sonra CHP'nin ekseni kaydı"
YEREL HABERLER Özhaseki: “Baykal'dan sonra CHP'nin ekseni kaydı"
Türkiye Bisiklet Şampiyonası Aksaray’da start aldı
YEREL HABERLER Türkiye Bisiklet Şampiyonası Aksaray’da start aldı
Aksaray'da bisiklet şampiyonası heyecanı
YEREL HABERLER Aksaray'da bisiklet şampiyonası heyecanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X