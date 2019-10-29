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Aksaray’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aksaray’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Aksaray’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde kutlama töreni düzenlendi. Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Aksaray Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer ilk olarak öğrencileri ve vatandaşları selamladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Ali Mantı, günün önlem ve anlamını belirten bir konuşma yaptı.
Vali Mantı, "Bizim milletimiz gerek tarihi tecrübesi, gerek inancı gereği Cumhuriyete, istişareye, yardımlaşmaya açık bir millet. Bu, istişare ve yardımlaşmayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları dünyanın çoğu yerinde diktatörlüklerin olduğu ülkelerde, dünyada diktatörlüklerin hakim olduğu, hüküm sürdüğü bir yüzyılda ülkesinde Cumhuriyeti ilan ederek ilerideki nesillere çok büyük bir ışık, büyük bir örnek olmuştur. Biz, birliğimizi, beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe sistemimize, devletimize, millet olarak topyekün sahip çıktığımız müddetçe İnşallah tarihte olduğu gibi bundan sonra da dünyaya medeniyet yaymaya, birlik ve beraberliği, kardeşliği götürmeye, nerede bir mazlum millet varsa onların yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” dedi.
Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı folklor oyunları ve çeşitli etkinlikler ile Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Aksaray genelinde yapılan cumhuriyet konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller Vali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından verildi. Son olarak polislerin, jandarmanın ve öğrencilerin oluşturduğu kortej geçişi yapılarak kutlama son buldu.
Kutlama programına, Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İYİ Parti İl Başkanı Özhan Türemiş, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Baro Başkanı Erhan Toprak, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AKSARAY

29 Ekim 2019 Salı

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