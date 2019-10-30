Aksaray’da sera projeleri üreticinin yüzünü güldürüyor

Aksaray’da Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen sera projeleri çalışmaları hızla sürerken, elde edilen ürünler üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Aksaray nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını belirterek, tarım ve hayvancılığın kentte çok önemli bir yerde olduğunu söyledi. Bu kapsamda üreticilere eğitim başta olmak üzere Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak birçok çeşitlilik ve ürün deseni sunduklarını ifade eden Saklav, amaçlarının üretimi artırmak, çeşitliliği sağlamak ve milli ekonomiye destek sağlamak olduğu kaydetti. Sera projeleri kapsamında 1 dekarlık alandan 50 ton salatalık alındığını diye getiren Saklav, sera projesini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Saklav, “KOP Kırsal Kalkınma Programı kapsamınsa desteklenen 1 dekarlık seralarımızda üretim yılın 9 ayı devam etmektedir. Çiftçilerimiz birim alandan en fazla miktarda yararlanıp, işgücü ve maliyeti de en aza indirmektedirler. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde desteklediğimiz 36 adet seranın hepsinin aktif işlemekte ve çiftçilerimiz yapılmış olan bu projeden çok memnun olduklarını dile getirmişlerdir” dedi.

AKSARAY 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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