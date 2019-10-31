Sultanhanı’nda TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sultanhanı’nda TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açıldı

İHA

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 20192020 eğitim öğretim yılı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı.

Sultanhanı’nda TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açıldı

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 20192020 eğitim öğretim yılı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı.
Sultanhanı Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Erdal Saylan koordinatörlüğünde Fatih Altındal’ın yaptığı öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 22 proje, Sultanhanı Yunus Emre Ortaokulu Salonunda sergilendi. Fuar açılışına Sultanhanı Kaymakamı Murat Karasu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ağır, İl Genel Meclisi üyesi Ramazan Kök, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçoğlu, okul müdürleri ve öğretmenler Katıldı. Kurdele kesimi ile açılan fuarda sergilenen 22 proje hakkında öğrencilerden tek tek bilgiler alan Kaymakam Murat Karasu öğrencilerin hazırladığı bazı projeleri deneyerek test ederek teşekkür etti.
Okul Müdürü Erdal Saylan ise, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı hakkında verdiği bilgide, “Okulumuzda Eğitim gören bütün öğrenciler projelere hazırlık aşamasında görev aldı ve toplamda da 50 öğrencimiz bizzat proje hazırlığında çalıştı. Yaklaşık 1 aylık bir çalışma ile hazırlanan 22 projenin sergilendiği fuarda emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde ve okulumuzda Allah’a şükürler olsun eğitim seviyemiz her geçen gün yükselmektedir. Amacımız çocuklarımızı nitelikli olarak yetiştirmektir. Önce kendisine, vatana, milletine, ailesine birer faydalı evlat olarak yetiştirmek istiyoruz. Sadece akademik anlamda öğrencilerimizi yetiştirmek istemiyoruz. Sadece sınavlara odaklı bir sistem yapmak istemiyoruz. Çocuğu bilimsel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, çok okuyan nitelikli bir insan olarak yetiştirmek istiyoruz. Burada emeği geçen herkese ayrı, ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

AKSARAY

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Veteriner Fakültesine yeni katılan 41 öğrenci beyaz önlük giydi
YEREL HABERLER Veteriner Fakültesine yeni katılan 41 öğrenci beyaz ...
Rektör Şahin: “Basit dokunuşlarla büyük etkiler oluşturabilirsiniz”
YEREL HABERLER Rektör Şahin: “Basit dokunuşlarla büyük etkiler ...
Aksaray’da giysi kumbaraları yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da giysi kumbaraları yoğun ilgi görüyor
Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye kurtarıldı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ...
Aksaray’da sera projeleri üreticinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da sera projeleri üreticinin yüzünü ...
Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı
Köpekten kaçarken düşüp yaralanan Sıla yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken düşüp yaralanan Sıla yaşam ...
Sultanhanı Kervansarayı'na Meksikalı turistlerin ilgisi
YEREL HABERLER Sultanhanı Kervansarayı'na Meksikalı turistlerin ...
Aksaray’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Aksaray’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X