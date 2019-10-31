Aksaray’da giysi kumbaraları yoğun ilgi görüyor

Aksaray Belediyesi tarafından bir sosyal sorumluluk ve farkındalık uyandırma projesi olan Giysi Kumbarası uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer’in göreve gelmeden önce vaat ettiği projeler arasında yer alan “Sıfır atık projesi” kapsamında 48 mahallede yaklaşık 104 noktaya giysi kumbarası yerleştirildi. Giysi kumbaraları yerleştirilirken mahalle sakinlerinin kolay ulaşabileceği muhtarlık binalarının önü ve ana arterler tercih edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği giysi kumbaralarına ihtiyaç fazlası kıyafetler atılıyor. Yetkililer, haftada bir defa bütün kumbaralarda biriken eşyaları toplayarak deforme olmayan kullanılabilecek giysileri Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim ediliyor. Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri bu eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Giysi kumbaralarında biriken deforme olmuş giysiler ise geri dönüşümde değerlendiriliyor. Aksaray Belediyesi yetkilileri, vatandaşları kıyafetlerin tekrar can bulduğu giysi kumbaralarına ıslak kıyafetlerin, çöp ve benzeri maddelerin atılmaması yönünde duyarlı olunması için uyarıda bulunuyor. Giysi kumbaralarına karşı vatandaşlar tarafından çok yoğun ilgi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Evren Dinçer talepler doğrultusunda giysi kumbaralarının sayısının artırılabileceğini vurguladı. Bu tür sosyal sorumluluk projelerine dahil olarak destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

AKSARAY 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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