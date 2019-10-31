Veteriner Fakültesine yeni katılan 41 öğrenci beyaz önlük giydi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Veteriner Fakültesine yeni katılan 41 öğrenci beyaz önlük giydi

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kısa süre sonra tamamlanacak olan Deney Hayvanları Ünitesi ile hem akademik çalışmalardaki verimin artacağını hem de öğrencilerin pratik yapma imkanlarının gelişeceğini söyledi.

Veteriner Fakültesine yeni katılan 41 öğrenci beyaz önlük giydi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kısa süre sonra tamamlanacak olan Deney Hayvanları Ünitesi ile hem akademik çalışmalardaki verimin artacağını hem de öğrencilerin pratik yapma imkanlarının gelişeceğini söyledi.
Veteriner Fakültesi’ne bu yıl katılan 41 öğrenci için “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenlendi. Törende, Fakültenin son durumuna dair bilgiler veren Rektör Şahin, fiziki altyapının tamamlandığını ifade ederek, bir takım yeniliklerle potansiyeli daha da geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı. Embriyo Transfer Merkezi’nin bu çalışmalar arasında yer aldığını anımsatan Rektör Şahin, “Merkezimiz sadece üniversitemiz ve fakültemiz için değil, ülkemiz için önemli bir imkan ve ayrıcalıktır. Bu noktada başta KOP olmak üzere, akademisyen arkadaşlarımıza ve ilgili tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Öte yandan, akademik çalışmaların daha verimli şekilde ilerlemesine imkân tanıyacak olan Deney Hayvanları Ünitesi de kurulum aşamasında. Kaba inşaat bitti; çok kısa süre içinde kullanıma hazır hale gelecek. Böylece hem akademisyenlerimiz çalışmalarını yapabilecek hem de öğrencilerimiz pratik uygulamalara erişebilecek” dedi.
ASÜ Rektörü, konuşmasının son bölümünde tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi ve kendilerini kültürsanat ve spor konusunda da yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Beyaz Önlük Törenlerinin sembolik olarak çok kıymetli etkinlikler olduğunu ifade eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz ise, öğrencilerden, giydikleri beyaz önlükleri saha uygulamaları, dersler, gayretli çalışmalar ve akademik gelişim içerisinde kirletmelerini beklediklerini vurguladı.
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız da, veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin 177’inci yılına dikkat çekerek, “Veteriner hekimliği tarihin en eski mesleklerinden birisidir ve bir meslek, tarihi geçmişi ve etkileriyle önemli hale gelmektedir. Onu farklı kılan bireye ve topluma katkısıdır. Yapılması gereken, 177 yıllık hafızayı en iyi şekilde ve unutmadan kullanmaktır. 177 yıl içinde mesleki olarak büyük gelişmeler yaşandı, önemli buluşlar gerçekleştirildi. Veteriner Hekimlik, tüm dünyada hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edilmektedir. Tüm genç meslektaşlarıma eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından 41 öğrenciye, protokol mensupları ve akademisyenler tarafından önlükleri giydirildi. Tören, ÇelikCESA Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Murat Çelik’in “Embriyo Transferi ve Spermanın Hayvancılıktaki Yeri” ve Dr. Öğr. Üyesi Sedat Hamdi Kılıç’ın “Embriyo Transferinin Hayvancılıktaki Yeri” konulu sunumlarından oluşan çalıştayla tamamlandı. ASÜ Veteriner Fakültesindeki toplam öğrenci sayısı, bu yıl katılan 41 öğrenciyle birlikte 180’e ulaştı.

AKSARAY

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Şahin: “Basit dokunuşlarla büyük etkiler oluşturabilirsiniz”
YEREL HABERLER Rektör Şahin: “Basit dokunuşlarla büyük etkiler ...
Aksaray’da giysi kumbaraları yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da giysi kumbaraları yoğun ilgi görüyor
Sultanhanı’nda TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açıldı
YEREL HABERLER Sultanhanı’nda TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açıldı
Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye kurtarıldı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ...
Aksaray’da sera projeleri üreticinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da sera projeleri üreticinin yüzünü ...
Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı
Köpekten kaçarken düşüp yaralanan Sıla yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken düşüp yaralanan Sıla yaşam ...
Sultanhanı Kervansarayı'na Meksikalı turistlerin ilgisi
YEREL HABERLER Sultanhanı Kervansarayı'na Meksikalı turistlerin ...
Aksaray’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Aksaray’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X