Veteriner Fakültesine yeni katılan 41 öğrenci beyaz önlük giydi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kısa süre sonra tamamlanacak olan Deney Hayvanları Ünitesi ile hem akademik çalışmalardaki verimin artacağını hem de öğrencilerin pratik yapma imkanlarının gelişeceğini söyledi.

Veteriner Fakültesi’ne bu yıl katılan 41 öğrenci için “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenlendi. Törende, Fakültenin son durumuna dair bilgiler veren Rektör Şahin, fiziki altyapının tamamlandığını ifade ederek, bir takım yeniliklerle potansiyeli daha da geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı. Embriyo Transfer Merkezi’nin bu çalışmalar arasında yer aldığını anımsatan Rektör Şahin, “Merkezimiz sadece üniversitemiz ve fakültemiz için değil, ülkemiz için önemli bir imkan ve ayrıcalıktır. Bu noktada başta KOP olmak üzere, akademisyen arkadaşlarımıza ve ilgili tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Öte yandan, akademik çalışmaların daha verimli şekilde ilerlemesine imkân tanıyacak olan Deney Hayvanları Ünitesi de kurulum aşamasında. Kaba inşaat bitti; çok kısa süre içinde kullanıma hazır hale gelecek. Böylece hem akademisyenlerimiz çalışmalarını yapabilecek hem de öğrencilerimiz pratik uygulamalara erişebilecek” dedi.

ASÜ Rektörü, konuşmasının son bölümünde tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi ve kendilerini kültürsanat ve spor konusunda da yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Beyaz Önlük Törenlerinin sembolik olarak çok kıymetli etkinlikler olduğunu ifade eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz ise, öğrencilerden, giydikleri beyaz önlükleri saha uygulamaları, dersler, gayretli çalışmalar ve akademik gelişim içerisinde kirletmelerini beklediklerini vurguladı.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız da, veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin 177’inci yılına dikkat çekerek, “Veteriner hekimliği tarihin en eski mesleklerinden birisidir ve bir meslek, tarihi geçmişi ve etkileriyle önemli hale gelmektedir. Onu farklı kılan bireye ve topluma katkısıdır. Yapılması gereken, 177 yıllık hafızayı en iyi şekilde ve unutmadan kullanmaktır. 177 yıl içinde mesleki olarak büyük gelişmeler yaşandı, önemli buluşlar gerçekleştirildi. Veteriner Hekimlik, tüm dünyada hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edilmektedir. Tüm genç meslektaşlarıma eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 41 öğrenciye, protokol mensupları ve akademisyenler tarafından önlükleri giydirildi. Tören, ÇelikCESA Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Murat Çelik’in “Embriyo Transferi ve Spermanın Hayvancılıktaki Yeri” ve Dr. Öğr. Üyesi Sedat Hamdi Kılıç’ın “Embriyo Transferinin Hayvancılıktaki Yeri” konulu sunumlarından oluşan çalıştayla tamamlandı. ASÜ Veteriner Fakültesindeki toplam öğrenci sayısı, bu yıl katılan 41 öğrenciyle birlikte 180’e ulaştı.

AKSARAY 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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