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Başkan Dinçer: “Aksaray’da su kesintisi tarihe karışacak

İHA

Başkan Dinçer: “Aksaray’da su kesintisi tarihe karışacak

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, hedeflerinin 5 yıl içerisinde şehir genelinde bulunan toplamda 108 kilometre uzunluğundaki asbest borularının tamamını sağlıklı poliüretan borularla değiştirmek olduğunu belirterek, "İnşallah zamanla bu değişimler gerçekleştirilince Aksarayımızda su kesintileri tarihe karışacaktır” dedi.
Aksaray'da akşam saat 22.00 sıralarında Hacıhasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde içme suyu ana şebeke hattında eskiyen asbest borunun patlaması sonucu arıza meydana geldi. Aksaray Belediyesi su arıza ekipleri anında olay yerine gelerek su arızasını gidermek için yoğun bir çalışma başlattı. Ana şebeke hattındaki arıza nedeniyle; Coğlakı, H. Hasanlı, Hamidiye, Dere, Meydan, Küçük Bölcek, Büyük Bölcek, Pamucak, Nakkaş, Hasas, Çiftlik, Yeni Mahalle, Somuncu Baba, Sanayi, Tacin, Cumhuriyet ve Şamlı Mahallelerinde zorunlu olarak su kesintisi uygulandı. Su arıza ekipleri, sabah saat 07.00'ye kadar bitirmeyi hedefledikleri arızayı çok yoğun bir şekilde çalışarak sabaha karşı saat 04.00 sıralarında gidermeyi başardı. Ekipler, patlayan eski asbest boruyu kısa sürede söküp, yerine daha sağlıklı poliüretan boru monte etti. Belediye ekipleri, başarılı bir çalışma sergileyerek arızayı giderip su kesintisi olan mahallelere yeniden su verdi.
Bu arada ana borunun patlamasıyla ilgili çalışmaları yakinen takip ederek yetkililerden bilgi alan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehirde zaman zaman meydana gelen su kesintilerinin en büyük sebebinin yıllar önce döşenen eski asbest borular olduğunun altını çizerek, “Kalealtı caddesinde yaşanan su arızası bir kez daha asbest boruların bir an önce değiştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Allah izin verirse hedefimiz 5 yıl içinde şehir genelinde bulunan toplamda 108 kilometre uzunluğundaki asbest boruların tamamının sağlıklı poliüretan borularla değiştirmektir. İnşallah zamanla bu değişimler gerçekleştirilince Aksarayımızda su kesintileri tarihe karışacaktır” dedi.

AKSARAY

01 Kasım 2019 Cuma

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