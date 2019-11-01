Başkan Altınsoy: “Muhtarlarımız hak ettiği değeri AK Parti döneminde aldı”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Dağ ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

İl Başkanı Hüseyin Altınsoy beraberinde Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ile birlikte Aksaray Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Altınsoy, “Gerçekleştirdiğiniz seçim sonrası başkanlığa seçilen Fikret Dağ ve yeni yönetimini tebrik ederim. Rabbimiz, milletimize en güzel şekilde hizmet etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bilindiği üzere muhtarlarımız hak ettikleri değeri AK Parti döneminde göremeye başladı. Muhtarlarımız halkımıza hizmette biz siyasilerin uç beyleri gibidir. Halka direkt temas halinde olan muhtarlarımız hem onurlu hem de zor bir görevi yerine getiriyorlar. Muhtarların neler yaşadığını, bu görevin zorluğunu çok iyi biliyoruz. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızın, dolayısıyla halkımıza en güzel hizmetlerin sunulması için yapılacak her türlü çalışmanın yanında olacağız” dedi.

Aksaray Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Dağ ise, “Güzel ve seviyeli bir seçim dönemini geride bıraktık. Muhtar arkadaşlarımızın teveccühü ile bu görev bize verildi. Layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Bizleri ziyaret ederek onurlandırdığınız için ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu.

AKSARAY 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:40

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