Aksaray’da yollar asfalta kavuşuyor

Aksaray Belediyesi, şehrin birçok noktasında alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürürken geçtiğimiz günlerde yol genişletme çalışması tamamlanan Hürriyet Mahallesi Ana Cadde yolunda sıcak asfalt serimi başladı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer’in yaklaşık 6 ay önce görevi devralmasıyla birlikte çalışmaların hız kazandığı Hürriyet Mahallesi 11. Ana Cadde yolunun alt yapı ve üst yapısı ekiplerin koordineli çalışması sonucu geçtiğimiz günlerde büyük oranda tamamlandı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, yolda devam eden çalışma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Seçim öncesi yaptığımız mahalle gezileri ve toplantılarımızda mahalle sakinleri, bizlerden bu yolun yapılmasını istemişlerdi. Bizde biran önce yolu yapacağımıza söz vermiştik. Yolda alt yapı eksiliği vardı. Göreve başladığımızda ilk olarak işe alt yapı ile başladık. Hürriyet Mahallemizden Sağlık Beldemize giden bu güzergah üzerinde alt yapıda önemli işler yaptık. Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ile birlikte içme suyu hattını yeniledik. İçme suyu bağlantı hattının yenilenmesi ile kayıp kaçakların ve olası arızaların önüne geçmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Alt yapısı biten yol güzergahında yol genişletme çalışmaları halen sürerken Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekibi, genişletilen yolda sıcak asfalt çalışması başlattı. Hürriyet Mahallesinde Ana Yolunda süren çalışmaları daha önce birçok kez yerinde inceleyen Başkan Dinçer, Sağlık Beldesi istikametinde süren sıcak asfalt seriminin devam edeceğini işaret etti.

AKSARAY 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:40

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