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Fenerbahçe taraftarları kaza yaptı: 5 yaralı

DHA

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Aksaray'da sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı cip, takla attı, kazada 5 kişi yaralandı. Araçtakilerin Fenerbahçe taraftarı olduğu, takımlarının bugün İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı karşılaşmayı izlemek için bu kente gittikleri belirlendi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında AksarayKonya karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Emrah Yakar (27), aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 34 BRH 600 plakalı cip ile ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan cip, şarampole takla attı. Kazada, sürücü Emrah Yakar ile arkadaşları Hasan Tekgül (27), Ferhat Turgut (21), Taner Kök (27) ve Mesut Gönen (30) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ciptekilerin, bugün takımlarının deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçı izlemek için Antalya'dan Kayseri´ye giden Fenerbahçe taraftarları oldukları belirlendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Hastaneden görüntüler
-Kazan yapan araçtan detaylar
-Genel detaylar  

AKSARAY

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:08
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