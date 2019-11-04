ASÜ, embriyo transferi konusunda örnek teşkil ediyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) tarafından başarıyla gerçekleştirilen embriyo transferleri, farklı üniversitelere de örnek teşkil ediyor.

“KOP Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Yüksek Verimli Simental Irkı İnek Popülasyonunun Embriyo Transferi Yöntemiyle Arttırılması” projesinde görev alan ASÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tahir Karaşahin, alandaki deneyimleri Azerbaycan’da anlattı. Azerbaycan Tarım Bakanlığı Hayvancılık Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü’nün davetlisi olarak ülkeye giden ve düzenlenen çeşitli etkinliklerde embriyo transferini ve ASÜ’deki uygulamaları anlatan Doç. Dr. Karaşahin, Agrar Üniversitesi Veteriner Fakültesinde, “Hayvancılıkta İleri Üreme Teknikleri ve Embriyo Transferi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca “Koyunculukta Damızlık Çalışmaları” konusu da bilim insanları tarafından tartışıldı ve Doç. Dr. Karaşahin, ilgili projenin danışmanlığında yer aldı.

ASÜ’deki çalışmaların örnek teşkil ettiği program kapsamında, yetiştiricilere yönelik çiftlik ziyaretleri de yapıldı.

AKSARAY 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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