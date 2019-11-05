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Aksaray’ın il oluşunun 30. yılı 30 bin fidan dikilerek kutlandı

İHA

Aksaray'ın il oluşunun 30'uncu yılı 30 bin ağaç dikilerek kutlandı.

Aksaray’ın il oluşunun 30. yılı 30 bin fidan dikilerek kutlandı

Aksaray'ın il oluşunun 30'uncu yılı 30 bin ağaç dikilerek kutlandı.
1989 yılında Niğde’ye bağlı ilçe iken dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından il yapılan Aksaray’da, il oluşunun 30. yılı 30 bin fidan dikilerek kutlandı. Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen fidan dikimi Kılıçarslan Tepesi’nde gerçekleştirildi. Tüm resmi kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, öğrencilerin ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda 30 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Burada bir açıklama yapan Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray’ın il oluşunun 30. yılına özel 30 bin fidan dikeceklerini belirterek, “30 bin fidan dikeceğiz. Tüm kurumlarımız ile buradayız. Öğrencilerimizle buradayız. Hem öğrencilerimize ağaç dikmeyi, korumayı, ağaç sevgisini, orman sevgisini de aşılamak maksadıyla bir aradayız” dedi.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise "Bugün tüm Aksarayı'mızdaki vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu idarecilerimiz ile birlikte Aksaray’da bir fidan dikme seferberliği başlattık. Bugün de 30 bin tane fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Aksaray'ımız her zaman ağaç dikmenin, yeşillendirmenin yanında yer aldı ve bundan sonra da yer alacak” şeklinde konuştu.
Öğrenciler ise ağaç dikmenin önemine değinerek mutluluklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından Vali Mantı, Başkan Dinçer ve beraberindekiler fidanları toprakla buluştururken program 30. yıl anısına protokolün pasta kesmesi ile son buldu.

AKSARAY

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:44
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  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:23
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