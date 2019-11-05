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Somuncu Baba'nın minyatür müzesini yılda 500 bin turist ziyaret ediyor

İHA

Aksaray Belediyesi tarafından 2013 yılında açılan Somuncu Baba Minyatür Müzesi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Somuncu Baba'nın minyatür müzesini yılda 500 bin turist ziyaret ediyor

Aksaray Belediyesi tarafından 2013 yılında açılan Somuncu Baba Minyatür Müzesi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.
Somuncu Baba’nın hayatı ve yaşam tarzının anlatıldığı Somuncu Baba Minyatür Müzesi'nde 500’e yakın minyatür yer alıyor. Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi’nde bulunan müze bu yıl Aksaray Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek restore edildi.
Müzeyle ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Evren Dinçer, “2013 yılında açılmış olan Somuncu Baba Minyatür müzemizin göreve geldikten sonra tadilatını yaptık. Zemin yerleştirmeleri, ses sistemi, buradaki minyatür onarımlar neticesinde şu anki haline getirmiş bulunuyoruz. Yılda yaklaşık 500 bine yakın vatandaşımız ziyaret ediyor. İleri ki hedeflerimiz 1 milyona yakın vatandaşımızı buraya çekebilmek. Biliyorsunuz ki Somuncu Baba Hazretleri, Şeyh Hamidi Veli Hazretleri Erdebil’de başlayan bir macerası Bursa, akabinde Malatya, oradan da Aksaray’a geliyor. Hayatını, ömrünü Aksaray’da tamamlıyor. Bu minyatürümüzde de 500’e yakın minyatür ile 13 safhadan oluşan hayat seyrini minyatür olarak anlatmış bulunmaktayız. Gerçekten tarihimize, manevi dünyamıza atıf yapan güzel bir çalışma oldu” dedi.
Müzeyi gezen ziyaretçiler ise müzenin çok güzel olduğunu belirterek, “Somuncu Baba’nın hayatında yaşamış gibi oluyoruz. Belediyemize teşekkür ederiz” dedi.

AKSARAY

05 Kasım 2019 Salı

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