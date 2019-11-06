HIMMS 19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Fuarı’nda HIMSS EMRAM kriterlerine göre OEMRAM Seviye 6 kriterlerini yerine getirerek Türkiye’de bu unvanı almaya hak kazanan 7 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden biri olan Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ödüllendirildi.

Sağlık Bakanlığı ve HIMSS iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük sağlık bilişim etkinliği "HIMSS'19 EurasiaSağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı İstanbul’da gerçekleştirildi. 3031 Ekim tarihleri arasında düzenlenen törende Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ödül geldi. HIMMS 19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Fuarı’nda OEMRAM Seviye 6 kriterlerini yerine getirerek Türkiye’de bu ünvanlı almaya hak kazanan 3. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi oldu. Ödülü, İl Sağlık Müdürlüğü personellerimiz Sağlık Bakan Yardımcımız Dr. Şuayip Birinci ve HIMSS USA CEO’su Harold F. Wolf’un elinden aldı.

AKSARAY 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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