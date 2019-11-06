Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HIMSS 19 EURASİA'da Aksaray Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezine ödül

İHA

HIMMS 19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Fuarı'nda HIMSS EMRAM kriterlerine göre OEMRAM Seviye 6 kriterlerini yerine getirerek Türkiye'de bu unvanı almaya hak kazanan 7 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden biri olan Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ödüllendirildi.

HIMSS 19 EURASİA'da Aksaray Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezine ödül

HIMMS 19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Fuarı’nda HIMSS EMRAM kriterlerine göre OEMRAM Seviye 6 kriterlerini yerine getirerek Türkiye’de bu unvanı almaya hak kazanan 7 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden biri olan Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ödüllendirildi.
Sağlık Bakanlığı ve HIMSS iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük sağlık bilişim etkinliği "HIMSS'19 EurasiaSağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı İstanbul’da gerçekleştirildi. 3031 Ekim tarihleri arasında düzenlenen törende Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ödül geldi. HIMMS 19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Fuarı’nda OEMRAM Seviye 6 kriterlerini yerine getirerek Türkiye’de bu ünvanlı almaya hak kazanan 3. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi oldu. Ödülü, İl Sağlık Müdürlüğü personellerimiz Sağlık Bakan Yardımcımız Dr. Şuayip Birinci ve HIMSS USA CEO’su Harold F. Wolf’un elinden aldı.

AKSARAY

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlerde ekolojik okuryazarlık projesine AB’den destek
YEREL HABERLER Gençlerde ekolojik okuryazarlık projesine AB’den ...
Somuncu Baba'nın minyatür müzesini yılda 500 bin turist ziyaret ediyor
YEREL HABERLER Somuncu Baba'nın minyatür müzesini yılda 500 bin ...
Aksaray’ın il oluşunun 30. yılı 30 bin fidan dikilerek kutlandı
YEREL HABERLER Aksaray’ın il oluşunun 30. yılı 30 bin fidan ...
Kazada yaralanan eşinin ayakkabısıyla hastaneye koştu
YEREL HABERLER Kazada yaralanan eşinin ayakkabısıyla hastaneye koştu
Güzelyurt’ta “Cumhuriyet Bayramı” sergisi
YEREL HABERLER Güzelyurt’ta “Cumhuriyet Bayramı” sergisi
ASÜ, embriyo transferi konusunda örnek teşkil ediyor
YEREL HABERLER ASÜ, embriyo transferi konusunda örnek teşkil ediyor
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı  
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 12 ...
FETÖ'nün mahrem imam operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem imam operasyonunda 15 kişi gözaltına ...
Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL HABERLER Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X