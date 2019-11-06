Aksaray Belediyesi sınav haftasında öğrencilerin içini ısıtıyor

Aksaray Belediyesi, mobil çorba araçları günün erken saatlerinde öğrencilere ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.

Aksaray Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde uyguladığı mobil çorba aracı ile öğrencilere ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılıyor. Aksaray Belediyesi ekiplerince sabahın erken saatlerinde Mobil çorba aracından vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılıyor. Özellikle okul önlerinde ve üniversite yakınlarında verilen bu hizmet vatandaşlar ve öğrenciler tarafından takdirle karşılanıyor. Hijyen koşullarının ön planda tutularak yapılan çorba ikramı Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın 5 iş gününde sabah 07.3010.00 saatleri arasında verilmeye başlanıyor. Özellikle üniversite öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan mobil çorba aracı üniversite öğrencilerinin sınav haftasında öğrencilerin rahat ulaşabileceği otobüs duraklarının bulunduğu noktalarda hizmet veriyor. Bu anlamlı hizmetten faydalanan üniversite öğrencileri mobil çorba aracından ikram edilen çorba ile vize haftasında Belediye Başkanı Evren Dinçer’i yanlarında hissettiklerini ifade ederek teşekkür etti.



“Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yanındayız”

Mobil çorba aracı ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın içini ısıtmak için çorba ikramına başlıyor. Biz, sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımızın her anında yanında olmanın gayretini veriyoruz. Bu haftalar öğrencilerimizin sınav haftası olduğu için özellikle öğrencilerimizin kolay ulaşabileceği noktalarda çorba ikramında bulunuyoruz. Yoğun geçen sınav haftasında öğrencilerimizin içini ısıtmak bizim için büyük bir mutluluktur” dedi.

AKSARAY 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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