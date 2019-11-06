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Başkan Altınsoy: “Türkiye oyunlar ve kumpaslarla yıkılamayacak kadar güçlü bir ülke”

İHA

Türkiye'nin ekonomisine yapılan dış saldırılar ve manipülatif hamlelerin bertaraf edildiğini belirten AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "TÜİK verilerine göre 2018 Ekim ayında 25,24 olan enflasyon bu yıl aynı dönemde 8,55 olarak gerçekleşerek tek haneye düştü" ifadelerini kullandı.

Başkan Altınsoy: “Türkiye oyunlar ve kumpaslarla yıkılamayacak kadar güçlü bir ülke”

Türkiye’nin ekonomisine yapılan dış saldırılar ve manipülatif hamlelerin bertaraf edildiğini belirten AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “TÜİK verilerine göre 2018 Ekim ayında 25,24 olan enflasyon bu yıl aynı dönemde 8,55 olarak gerçekleşerek tek haneye düştü” ifadelerini kullandı.
Ekonomi hakkında değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, cari dengenin Türkiye tarihinde ilk kez 5 milyar dolar civarında fazla verir hale geldiğini ifade ederek, “Cari denge meselesini en az terörle mücadele kadar kritik bir beka meselesi olarak gördük, bu konudaki kararlı duruşu sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. Türkiye ekonomisinin, 20132018 yılları arasında yılda ortalama yüzde 5.6 büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Altınsoy, “Milli gelirimizi, döviz kurunda geçen yıl yaşadığımız ağır saldırıya rağmen 790 milyar dolar seviyesinde tuttuk. Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi durumundayız. Şu anda 20 tane dünya ülkesi arasında, Türkiye bu 20’nin içerisinde. Küçük bir hamleyle inşallah bu listede birkaç basamak birden yükselebilecek bir yerdeyiz. Dönemimizde 9 milyon yeni kişiye iş sağlayarak istihdam rakamını 29 milyona yükselttik. 36 milyar dolar olan ihracat 171 milyar dolara ulaştı” şeklinde konuştu. Döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde Türkiye’ye üzerinde kurulan oyuna değinen Altınsoy, “Bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulüm olan faiz, yatırımları durdurur, istihdamı durdurur, üretimi durdurur, rekabet gücünü ortadan kaldırır ve ülkenin büyümesini de engeller. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın talimatları bir bir hayata geçirilmesinin ardından enflasyonda ekim ayı itibarıyla yüzde 8.6 seviyesine inerek yeniden tek haneli rakamlara düştü. Türkiye’nin öyle masa başında tezgâhlanan ayak oyunları ve kumpaslarla yıkılamayacak kadar güçlü bir ülke olduğunu inşallah herkes görmüştür” ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, üniversite öğrencilerine verdiği müjdeyi bildiren İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 2020 Ocak ayı itibariyle öğrenci kredisinin lisans öğrencilerinde yüzde 10 artışla 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirterek, bunun yüksek lisansta 1100, doktorada da 1650 lira olarak uygulanacağını sözlerine ekledi.

AKSARAY

06 Kasım 2019 Çarşamba

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