Aksaray’da kış dönemi hazırlıkları görüşüldü

Aksaray’da 20192020 Dönemi Ağır Kış Şartları ve Karla Mücadele Toplantısı Vali Ali Mantı Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan, Belediye Başkan Vekili Hıfsı Peker, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 38. Şube Şefliği tarafından hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek, olağan iş ve hizmetlerin yürütülmesinde yoğun kar yağışına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerle ilgili sunumların yapıldığı toplantıda konuşan Vali Ali Mantı, kış şartları ve diğer yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında devletin kurumları ve imkânları ile her an hazır olduğunu söyledi. Kar ve olası felaketlere karşı mücadelede en ufak bir ihmale sebebiyet verilmemesinin önemini vurgulayan Vali Ali Mantı, gerekli koordinasyon sağlanarak işbirliği içesinde hareket edileceğini söyledi.

AKSARAY 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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