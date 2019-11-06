Aksaray’da 22 ayrı noktada 90 bin fidan toprakla buluşturulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde “Geleceğe Nefes Fidan” kampanyası kapsamında Türkiye genelinde 11 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan fidan dikiminde Aksaray’da 90 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Aksaray'da valilik himayesinde ve Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletmeleri Müdürlüğü ile Aksaray Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan fidan dikimi programın hakkında bilgiler veren Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Türkiye genelinde dikilecek olan 11 milyon fidanın bir dünya rekoru olduğunu söyledi. Proje kapsamında Aksaray’da da 22 ayrı noktada toplam 90 bin fidanın toprakla buluşturulacağını ifade eden Saklav, “Cumhurbaşkanımızın himayesinde, bakanlığımızın önderliğinde ülke genelinde 11 Kasım tarihinde saat 11.11’de 2023 noktada 11 milyon fidanı inşallah dikimi yapılacak ve bir dünya rekoru kırılacak. İlimizde bu kapsamda aynı tarih ve saatte 22 noktada 90 bin adet fidan dikimi yapılacaktır. Sayın valimizin himayesinde Aksaray Belediyemiz ve Orman İşletme Müdürlüğü ile il müdürlüğümüzün iş birliği ile yapılacak olan bu fidan dikim törenine tüm vatandaşlarımızı, tüm il protokolümüzü, STK’larımızı bekliyoruz. Her bir fidan nefes diyerek inşallah projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir Aksaray için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik, belediye olarak ağaç dikme kampanyalarında destek olduklarını belirterek, “Geleceğe bir nefes ağaç dikme kampanyasında belediye olarak elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bu noktada sağ olsun Orman İşletme Müdürümüz, Tarım İl Müdürümüz şehrimizin tüm büyükleri de, tüm vatandaşları bu noktada ciddi manada destek verdiler” şeklinde konuştu. Orman İşletme Müdürü Mustafa Uygun ise tüm halkı fidan dikimine davet etti.

AKSARAY 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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