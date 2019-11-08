5 öğrenci tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandı

AKSARAY´ın Gülağaç ilçesinde tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Demirci beldesinde bulunan Demirci Ortaokulu'nda eğitim gören 5 öğrenci, öğle saatlerinde okulun yakınındaki bir lokantadan tavuk döner alıp, yedi. Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri olması üzerine öğretmenler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. 7´nci sınıf öğrencileri Aşure Uz (11) , Hatice İn (11), Bahar Güç (11), Fatma Uysal (11) ile Hatice Çevik (11) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
AKSARAY
08 Kasım 2019 Cuma
- İMSAK 05:47
- GÜNEŞ 07:10
- ÖĞLE 12:33
- İKİNDİ 15:20
- AKŞAM 17:45
- YATSI 19:03