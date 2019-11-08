Miras yüzünden oğlunu öldüren baba tutuklandı

AKSARAY'da, ev mirası nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet Er'i (48) tabancayla başından vurarak, öldüren Refik Er (72), mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Bahçeli Mahallesi'ndeki 3720 Sokak'ta meydana geldi. Refik Er, otomobiliyle oğlu Mehmet Er'in evine gitti. Burada babaoğul arasında, iddiaya göre, ev mirası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Refik Er, yanında getirdiği tabancayla oğluna tek el ateş etti. Başından vurulan Mehmet Er, kanlar içinde yere yığıldı. Refik Er ise olayın ardından otomobiline binerek, kaçtı. Aile bireylerinin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, Er'i ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Mehmet Er, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Refik Er ise polis ekiplerince AksarayNevşehir yolunun 3'üncü kilometresinde yakalandı. Er'in üzerinde suç aleti tabanca ile 20 mermi ele geçirildi. Refik Er, gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



AKSARAY 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:45

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.