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Ulu Önder Atatürk, Aksaray’da anıldı

İHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81. yıl dönümünde Aksaray'da düzenlenen törenle anıldı.

Ulu Önder Atatürk, Aksaray’da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81. yıl dönümünde Aksaray'da düzenlenen törenle anıldı.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Aksaray Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe çalan siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Anma programına Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Ağır Ceza Reisi ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, vali yardımcıları, daire müdürleri, STK başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AKSARAY

10 Kasım 2019 Pazar

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