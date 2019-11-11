Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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AKSARAY'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Akhisar köyü yolunda meydana geldi. Recep Keser (48) yönetimindeki 68 KK 102 plakalı otomobil, Niyazi Gökkuş (46) yönetimindeki 68 DA 737 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Türkan Karkın (49), Yüksel Gökkuş (41), Meltem Keser (16), Can Keser (10), Kıymet Keser (40) ve Gülçin Katı (15) yaralandı. Yaralılardan otomobilde sıkışan sürücü Gökkuş, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



AKSARAY 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:42

YATSI 19:01

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