Arkadaşının başına demir sopayla vurduğu 16 yaşındaki Ramazan öldü

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AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde tartıştığı arkadaşı E.M.Ö.'nün (16) başına demir sopayla vurduğu Ramazan Demirer (16), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Fatih Mahallesi Büklüm Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Demirer, arkadaşı E.M.Ö. ile sokakta bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.M.Ö., Demirer'in başına demir sopayla vurdu. Aldığı darbeyle yaralanan Demirer, oradan uzaklaşmak istedi. Demirer, yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demirer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Demirer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan E.M.Ö. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



AKSARAY 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:50

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