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Otomobilin yakıt deposunda 9 kilo esrar ele geçirildi

DHA

AKSARAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposunda plastik şişe içinde yaklaşık 9 kilo esrar ele geçirildi.

AKSARAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposunda plastik şişe içinde yaklaşık 9 kilo esrar ele geçirildi.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, AksarayAnkara karayolunda yaptığı yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş, plastik şişeler içerisinde yaklaşık 9 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Abdulkadir Çakan (54), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

AKSARAY

13 Kasım 2019 Çarşamba

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