Bıçaklı kavga: 2 yaralı

AKSARAY ´da iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarında meydana geldi. R.D (19) ile Afganistan uyruklu Zabiollah Rahimi (21) ve Hamed Tajik (15) arasında belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine R.D, bıçakla Zabiollah Rahimi´yi sırtından ve omzundan, Hamed Tajik'i ise sağ bacağından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis, kaçan R.D´i yakalamak için çalışma başlattı.



AKSARAY 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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