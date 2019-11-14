Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AKSARAY´da bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Hacılar Harmanı Mahallesi 5855 Sokak'taki Cengiz Büyükkaya'nın (51) oturduğu tek katlı müstakil evde, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Sobanın da bulunduğu oturma odasında çıkan yangını fark eden Cengiz Büyükkaya, yeğeni Gamze Solmaz (15) ile alevlere müdahale etti, başarılı olamayınca da itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Cengiz Büyükkaya ile yeğeni Gamze Solmaz, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Büyükkaya ve Solmaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



AKSARAY 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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