Aksaray Belediyesi sokak hayvanlarına şefkat eli uzatıyor

Aksaray Belediyesi veteriner işleri müdürlüğü tarafından sokak hayvanları toplanarak gerekli tedavi ve bakımları yapılıyor.

Vatandaşlardan gelen talepler ve öneriler doğrultusunda sokakta yaşayan hayvanlar Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplanarak Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde gerekli bakım ve tedavi işlemleri yapılıyor. Aksaray Belediyesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, sokaktan alınan sahipsiz hayvanlar alanında uzman veteriner hekimlerce gerekli kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve bakımları yapılarak küpe numarası veriliyor. Sahiplenmek isteyen hayvanseverlere de gerekli tedavileri yapılan hayvanlar Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden sahiplendirme yapılıyor. Yapılan bu çalışmalar Aksaray Belediyesi, Tarım ve Orman il müdürlüğü ve Aksaray Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştiriliyor. ‘Satın almayın sahiplenin’ sloganı ile sürekli sosyal bir farkındalık oluşturma çabası içerisinde olan Aksaray Belediyesi son üç ayda sokaktan aldığı hayvanlar arasından 265 adet hayvanın sahiplendirme işlemini gerçekleştirdi. 47 hayvanda ise kısırlaştırma çalışması yaptı. Hayvan haklarını korumak noktasında her türlü çalışmayı yürüten Aksaray Belediyesi sahiplendirme yaptığı hayvanların bakımında zorlanan vatandaşların isteği üzerine sahiplenilen hayvanı barınağa tekrar alabiliyor.

AKSARAY 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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