Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var (1)

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

Aksaray-Ankara Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde henüz bilinmeyen bir nedenle Mersin Vip firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.



AKSARAY 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:38

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.