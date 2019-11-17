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Tek geçim kaynağı olan inekleri çalındı Geçim kaynağı olan inekleri çalınan yaşlı kadın ve torunları ...

İHA

Aksaray'da tek geçim kaynağı inekleri olan yaşlı kadının inekleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Çaresiz kalan yaşlı kadın ineklerinin bulunmasını isterken ortada kaldıklarını söyleyerek yardım istedi.

Tek geçim kaynağı olan inekleri çalındı Geçim kaynağı olan inekleri çalınan yaşlı kadın ve torunları yardım bekliyor

Aksaray’da tek geçim kaynağı inekleri olan yaşlı kadının inekleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Çaresiz kalan yaşlı kadın ineklerinin bulunmasını isterken ortada kaldıklarını söyleyerek yardım istedi.
Aksaray’ın merkeze bağlı Akçakent köyünde yaşayan ve hayvancılıktan geçimini sağlayan 69 yaşındaki Menekşe Baydar’ın 5 ineğinden 4’ü geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Tek gelir kaynağı inekleri olan ve sütünü satıp para kazanarak evi geçindiren Menekşe Baydar, derme çatma köy evinde 4 çocuk ve 3 yetişkine baktığını belirterek, çaresiz kaldığını söyledi. Ne bir sosyal güvencesinin, ne de başka bir gelirinin olmadığını ifade eden Menekşe Baydar, “İnekleri gelmiş hırsızlar almış. Ondan sonra gelin sağmaya çıktı. Sağmaya çıkınca ‘Gel hala inekler gitmiş’ dedi. O arada ineklerden birisi buradan kaçtı geldi. Komşulara haber ettik. Toplamda 5 ineğimiz vardı. Biri geldi 4 tane kaldı. Gitti, 4’üde gitti. Bununla geçim sağlıyorduk. Şimdi kala kaldık ortada. Yeme borç var 56 milyar. Hiçbir gelirimiz yok. Gelirimiz ineklerdendi, o da gitti çocuklarla biz aç kaldık. Bir şey yok” dedi.

“İneklerimin bulunmasını istiyorum”
Menekşe Baydar’ın yeğeni Neslihan Çağlayan (28) ise, ineklerinin bulunmasını istediğini belirterek, “Saat 4,5 sıralarında ineklerim çalındı. Kızımla ineğe kalktığımda aldılar gittiler ineklerimi. Ben bağırış sesime ineğin biri geldi. Tek geçim kaynağım buydu, bunu da aldılar gittiler. Jandarmaya haber verdik. Perşembe günü oldu olay. İneklerimi aldılar gittiler. Mal arabasına attıkları bilgisi geldi. Geçim kaynağım buydu. İneklerimin bulunmasını istiyorum ve yardım istiyorum” şeklinde konuştu.
Çalınan ineklerden birinin 2 buzağısı ise ahırda aç kalırken, aile ahırda kalan tek inekle geçinmeye çalışıyor. Yetkililerden yardım isteyen aile, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

AKSARAY

17 Kasım 2019 Pazar

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